Роскосмосу предложат три сценария продолжения полетов на МКС

Три сценария продолжения программы МКС подготовили для Роскосмоса специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра управления полетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры», - отметил источник.

Отмечается, что базовым для всех вариантов является отправка к МКС в начале декабря пилотируемого корабля «Союз МС-11» с экипажем следующей экспедиции. В настоящее время на космодроме Байконур вовсю идет подготовка корабля к запуску, сотрудники «Энергии» работают в три смены.

Разница между вариантами заключается только в датах запуска. В ближайшее время Роскосмосу придется выбрать среди предложенных сценариев.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории РФ авария. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно приземлились в Казахстане. До выяснения причин случившегося на российских кораблях «Союз» с космодрома Байконур приостановили все пилотируемые пуски к МКС.