СМИ: из-за постоянных взрывов на складах Украина потеряла половину всех боеприпасов

Крупные пожары и взрывы на военных складах и арсеналах Украины привели к тому, что страна потеряла более 40% всех своих боеприпасов. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Речь идет о 210 тысячах тонн снарядов и боеприпасов, взорвавшихся во время пожаров на крупнейших военных складах в Балаклее, Калиновке и Ичне за полтора года. Для сравнения журналист приводит другую цифру – 70 тысяч тонн боеприпасов, которые Украина потратила за последние пять лет в ходе учений и боевых действий на Донбассе.

«Закупка таких боеприпасов за рубежом по ценам мирового рынка обойдется в сотни миллионов долларов. Восполнить потери такого масштаба в ближайшее время не удастся, поскольку это требует колоссальных затрат», - подчеркнул эксперт в статье издания ZN.UA.

Последний во всех смыслах громкий взрыв произошел на арсенале в Ичне Черниговской области ночью 9 октября. По словам министра обороны Степана Полторака, там хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи предназначались для применения ВСУ. Уцелели только 5% боеприпасов.