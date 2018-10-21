Опубликованы кадры пожара на крупнейшем металлургическом заводе во Владикавказе

Крупнейший металлургический завод «Электроцинк» загорелся во Владикавказе. Кадры с места пожара появились в распоряжении «Звезды».

В результате происшествия пострадали несколько человек, один из которых погиб. ЧП произошло в ночь на 21 октября по адресу улица Заводская, дом 1. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. На месте возгорания работают 50 спасателей, привлечены 18 единиц техники. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать.

«Электроцинк» является одним из крупнейших в России предприятий цветной металлургии. Завод входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. На предприятии работают около 1800 человек.