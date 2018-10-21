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Маленькие подвиги: действия жителей Керчи в день трагедии помогли избежать еще больших жертв

Вадим Синицын
05:33 21.10.2018
По словам мэра Керчии Сергея Бороздина, жители города проявили удивительное единодушие. Они без вопросов использовали личный транспорт, чтобы помочь довезти раненых подростков до медицинских учреждений.
Фото: Тамара Голованова, РИА Новости

В день трагедии в Керченском политехническом колледже жители города помогали развозить пострадавших на собственных автомобилях. Об этом рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин. По его словам, жители города проявили удивительное единодушие. Они без вопросов использовали личный транспорт, чтобы помочь довезти раненых подростков до медицинских учреждений, не обращая внимания на последствия.

«Наши службы проявили себя только положительно, и не только они, но и просто жители города, которые останавливались на личном транспорте, помогали увозить раненых деток, никто не говорил, что может запачкать кровью, никто не брал денег», - рассказал градоначальник в интервью РИА Новости.

Бороздин также отметил работу войсковых частей. По его словам, они моментально прибыли на место событий без всякой команды и развернули мини-госпиталь. Кроме того, к колледжу очень быстро прибыли руководители больниц, причем один из немедленно стал руководить эвакуацией, а другой лично проводил операции.

«Это маленькие подвиги, благодаря которым жертв было меньше, чем могло быть», - подчеркнул мэр.

Трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение, вооруженный ружьем и самодельными бомбами, после чего устроил взрыв и массовый расстрел. Погиб 21 человек, преимущественно несовершеннолетние подростки, 46 пострадавших находятся в больницах Симферополя и Москвы, многие в тяжелом состоянии.

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