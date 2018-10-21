Завод «Электроцинк» горит во Владикавказе, погиб один человек

Один человек погиб при пожаре на территории завода «Электроцинк» во Владикавказе. Еще трое пострадали.

Огонь вспыхнул в воскресенье, 21 октября. Сообщение о ЧП по адресу улица Заводская, дом 1 поступило на пульт дежурного в 03.16 по местному времени. К тому моменту пламя охватило территорию в 600 квадратных метров, сообщили в пресс-служба МЧС РФ по Северной Осетии.

В настоящее время с огнем борются 50 человек, привлечено 18 единиц техники. О состоянии пострадавших не сообщается, им оказывается необходимая медицинская помощь. Причина ЧП устанавливается.

«Электроцинк» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, расположенное в Северной Осетии. На заводе работают около 1800 человек.