«Опять это старое корыто»: в Азовское море вернули «мощнейший корабль Украины»

Украина возвращает в Азовское море пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Донбасс». Корабль находился на ремонте, однако теперь его покрасили, проверили механизмы и готовы вернуть в строй.

Как сообщает украинский информационный портал «Тиск», сторожевой корабль «Донбасс» якобы является «одной из самых мощных единиц украинских сил в регионе». Судя по контексту сообщения, этот удивительный факт должен ободрить украинских пограничников в Азовском море.

«Ремонт включал очистку и окраску корпуса, обслуживание топливных, масляных и балластных цистерн, установление протекторов на подводной части корпуса, ремонт рулевых механизмов, винтов и валов, систем охлаждения», - сообщается в материале.

Судя по всему, новость не впечатлила украинских пользователей. Они пишут скептические комментарии на разных ресурсах и явно сомневаются в раскладе сил на Азове. Согласно одному из комментариев к оригинальной новости, «такие корабли называют старое корыто».

Пограничный сторожевой корабль проекта 205П, о котором идет речь, был построен в Ленинграде в 1982 году. Он служил в погранвойсках КГБ СССР, а после перешел в Морскую охрану Госпогранслужбы Украины. ПСКР вооружен двумя тяжелыми пулеметами, двумя 30-мм артиллерийскими установками АК-230 и глубинными бомбами.