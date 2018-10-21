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В Минобороны назвали цену легендарного танка Т-34 в годы Войны

Вадим Синицын
04:32 21.10.2018
В годы войны Советский Союз вел определенную политику оптовых закупок вооружений. Ее суть заключалась в заморозке верхней планки текущих цен и целенаправленном постоянном снижении стоимости.
В Минобороны назвали цену легендарного танка Т-34 в годы Войны
Фото: Николай Максимов, РИА Новости

В 1941-м году легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 стоил 269 тысяч рублей. Об этом рассказал директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны РФ Евгений Пронский.

По словам Пронского, в годы войны Советский Союз вел определенную политику оптовых закупок вооружений. Ее суть заключалась в заморозке верхней планки текущих цен и целенаправленном постоянном снижении стоимости.

Упомянутый танк Т-34 стоил 269 тысяч рублей к началу войны, однако уже через год стал стоить 193 тысячи. К 1945-му году машина приобреталась уже за 135 тысяч рублей. Это касалось и всех остальных вооружений, используемых СССР.

«Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза — 468 тысяч рублей, а в 1945-м — 380 тысяч», - рассказал Пронский в эфире радио «Эхо Москвы».

Также, к примеру, подешевел и легендарный пистолет-пулемет Шпагина. Если к началу войны экземпляр ППШ стоит 500 рублей, то к концу – всего 135. Таким образом, Советскому Союзу удалось сэкономить на закупке техники и оружия около пятидесяти миллиардов рублей за все годы войны.

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