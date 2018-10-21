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Пилот экстренно посадил самолет прямо на оживленную трассу: видео

Вадим Синицын
04:00 21.10.2018
Инцидент оказался записан на видео участниками дорожного движения.
Видео: El Pipiripau, YouTube

Пилот легкомоторного самолета в Калифорнии провел аварийную посадку из-за неисправности. Авиатору пришлось сажать судно прямо посреди оживленной трассы.

Инцидент оказался записан на видео участниками дорожного движения. Из записи следует, что самолет приземлился прямо на трассу, аккуратно выбрав место между движущимися автомобилями. Это событие вызвало крайне эмоциональную реакцию женщины, сидевшей рядом с автором видео – от удивления она забыла все слова, кроме бранных.

Как сообщает Fox, на борту самолета находились инструктор и авиатор-новичок, проходящий обучение в летной школе. В какой-то момент у самолета отказал двигатель. Инструктор взял управление на себя и сумел провести филигранную экстренную посадку.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские назвали случившееся «чудом».

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