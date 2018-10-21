В США спустили на воду две новейших ударных подлодки

В США прошел торжественный спуск на воду новых ударных атомных подлодок класса «Вирджиния». Мероприятия состоялись на верфях в городах Гротон и Ньюпорт-Ньюс.

Как отметили в пресс-службе Военно-морских сил США, атомные подводные корабли этого класса способны нести на себе до двенадцати ракет «Томагавк». Кроме того, эти подлодки считаются одними из самых бесшумных и малозаметных в оперативном плане, а также способны работать с надводными и подводными целями.

Строительство подлодок стартовало в сентябре 2013 года. Они стали 18-й и 19-й субмаринами этого класса, созданными специально для ВМС США. Церемонию ввода кораблей в строй проведут в следующем года, тогда же лодки и заступят на боевое дежурство.

Ранее стало известно командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе адмирал Джеймс Фогго отдал должное российским подлодкам, назвав их «одними из самых тихих и смертоносных в мире». Военачальник отметил, что ракеты «Калибр», которыми вооружены российские подлодки, способны практически любой точки мира.