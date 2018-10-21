Еще двух пострадавших в Керчи подростков доставили на лечение в Москву

Двух студенток, пострадавших при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже, доставили на лечение в Москву. Их состояние оценивается, как стабильное.

Московские специалисты вылетели в субботу в Крым с целью консультирования и определения дальнейшего лечения раненных в ходе массовой стрельбы. У двоих подростков развились осложнения в связи с полученными после взрыва ранениями.

Врачебный консилиум принял решение транспортировать пострадавших в столичные медицинские учреждения, сообщает ТАСС.

Напомним, в среду 17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков вошел в здание учебного заведения и открыл беспорядочную стрельбу по учащимся и преподавателям. После этого он взорвал самодельную бомбу в столовой, после чего застрелился в библиотеке колледжа. По последней информации, погибли 21 человек, пострадали около 50.