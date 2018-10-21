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Пытки, принцы, Apple Watch: что известно о громком убийстве саудовского журналиста в Турции

Анатолий Макаров
02:40 21.10.2018
В Саудовской Аравии официально признали гибель журналиста Джамаля Хашогги.

В Саудовской Аравии официально признали гибель журналиста Джамаля Хашогги. Объявление об этом было показано по государственному телевидению, причем саудовская сторона признала не только факт гибели журналиста, но и подтвердила место, где его убили – на территории консульства в Стамбуле.

Признание состоялось только через три недели после события. Ранее официальный Эр-Рияд сообщал, что Хашогги покинул территорию консульства живым, и его дальнейшая судьба им неизвестна. Саудовская Аравия подтвердила, что журналист был убит после конфликта, а виновники пытались скрыть случившееся.

Тем не менее, расследование случившегося после признания существенно не продвинулось. Турецкие власти по-прежнему не знают, где тело Хашогги и каковы точные обстоятельства его гибели. На данный момент арестованы восемнадцать граждан Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству.

По словам турецкой стороны, Стамбул располагает записью со смарт-часов Apple Watch, которые были надеты на руку журналиста во время пыток и убийства. Обнародовать эти данные Турция не стала, сославшись на то, что расследование еще не закончено.

Власти королевства до последнего дистанцировались от истории с Джамалем Хашогги. Однако многие убеждены, что убийство не могли совершить без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.

Кроме того, за несколько дней до признания в королевство приезжал государственный секретарь США Майк Помпео. Возможно, его целью было поторопить Эр-Рияд с ответом. У Белого дома в Вашингтоне уже собираются митинги с требованием ввести санкции против Саудовской Аравии. Однако президент Дональд Трамп, кажется, не намерен портить отношения с партнером из-за такой «мелочи», как пытки и обезглавливание журналиста в консульстве.

«Они говорят, что была драка. В ближайшее время они представят нам полный доклад. Уже арестовано много людей, и это хороший первый шаг. У нас есть вопросы, мы будем работать по этой теме вместе с Конгрессом. Я предпочел бы, чтобы мы не использовали в качестве возмездия отмену контрактов по поставкам оружия на 110 миллиардов», - прокомментировал происходящее президент США.

Причиной убийства журналиста называют то, что он работал в интересах Катара - главного соперника саудовского королевства. В данный момент «Репортеры без границ» и другие правозащитные организации призывают добиваться от Эр-Рияда правды. На тщательном расследовании дела Хашогги настаивает и генсек ООН Антониу Гутерреш.

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