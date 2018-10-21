Шнуров тайно женился в Петербурге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тайно от всех женился во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова. Пара проникла в ЗАГС через черный ход в обеденный перерыв. Шнуров и Абрамова быстро расписались и покинули Дворец бракосочетаний. В общей сложности на церемонию ушло не более пяти минут.

Сергей Шнуров уже четвертый раз связывает себя узами брака. Последней женой музыканта была Матильда, с ней Сергей прожил восемь лет. Ольга Абрамова впервые официально выходит замуж, сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в окружении певца.

Ранее музыкант подтвердил журналистам намерение узаконить отношения с новой девушкой, но не называл имя своей возлюбленной.