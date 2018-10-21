«Европейские ценности?»: на Украине поставили «голый» памятник братьям Кличко

В одном из парков города Коростышев в Житомирской области установили гранитную скульптуру Владимира и Виталия Кличко. Боксеры изображены в обнаженном виде, они держатся за руки и смотрят друг другу в глаза.

Создал монумент местный скульптор Виталий Рожик. Над произведением искусства он трудился два года. Композиция создавалась не с натуры, а по фотографиям, с боксерами Рожик даже не встречался.

В Сети обратили внимание на злободневность скульптуры, связав ее с экономическими проблемами страны, а также нашли гомосексуальный подтекст.

«То, что Кличко голые — это отражение экономических проблем Украины или тонкий намек на европейские ценности?» - написал один из пользователей Интернета.

Скульптор заявил, что не дарил памятник своему городу и готов продать его за 100 тысяч долларов.