Смяло в лепешку: в Сети опубликовано видео с места страшного ДТП под Казанью

В Татарстане произошло ДТП с участием легковой машины и фургона. Столкновение случилось в Лаишевском районе неподалеку от села Сокуры.

Как сообщает местное издание «Казанский репортер», в аварии, скорее всего, есть жертвы. Судя по записям с места событий, столкновение было настолько мощным, что легковой автомобиль буквально смяло, а его водителя пришлось извлекать, разрезая металл.

«Минут сорок в пробке стояли, пока МЧС его из машины выковыривали. Он нас после поворота на Лаишево обогнал, низко летел...», - сообщает один из местных жителей в социальных сетях.

По свидетельствам очевидцев, управлявший автомобилем человек погиб. Предварительно известно, что легковушка влетела в «Газель», которая стояла ночью без включенных аварийных огней.