Водитель автобуса в Кирове зажал в дверях ребенка и начал движение: видео

В Кирове на проспекте Строителей водитель автобуса Hager, отъезжая от остановки, не убедился в том, что все пассажиры успели войти в салон.

Он не заметил десятилетнюю девочку, зажал ей ногу дверями и продолжил движение. В результате школьница упала на проезжую часть, только после этого автобус остановился. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Место Происшествия | Киров».

Ребенок госпитализирован, о характере травм не сообщается. Полиция расследует инцидент.