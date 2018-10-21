Кандидат в президенты Грузии задержан за раздачу наркотиков

Кандидат в президенты Грузии и лидер партии «Шишки» Зураб Джапаридзе задержан на фестивале за легализацию марихуаны в Тбилиси. На мероприятии политик агитировал за себя и свое политическое объединение оригинальным способом.

Главной идеей упомянутого фестиваля являлась полная легализация применения и выращивания марихуаны в стране. Чтобы продемонстрировать эту идею, кандидат в президенты бесплатно раздавал гостям свернутые «сигареты», в которых, предположительно, находился наркотик, как сообщает Agenda.

За эту акции Джапаридзе был задержан полицией. Несмотря на то, что в Грузии недавно был принят закон о допустимости применения марихуаны для рекреационных целей, популяризация и распространение наркотика остаются предметом уголовного законодательства.

Партия «Шишки» не впервые использует спорные и оригинальные решения для продвижения своих политических идей. Так, ранее Джапаридзе арендовал рекламные баннеры на одном из самых популярных в мире порнографическом сайте.