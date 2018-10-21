«Метеорный дождь»: в ночь на 22 октября земляне увидят пик осеннего звездопада

В ночь с 21 на 22 октября жители Земли могут наблюдать за метеорным потоком Ориониды. Источником осеннего звездопада будет комета Галлея, которая оставляет за собой длинный пыльевой хвост.

Когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в хвосте частицы распыляются, и земляне могут наблюдать за этим явлением, пояснил начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Следующей ночью приходится активная фаза звездопада - до 25 метеоров в час, чтобы их увидеть, нужно смотреть на восток и юго-восток.. Однако, по словам Лапина, яркая Луна может помешать желающим посмотреть на Ориониды. В ночь на 22 октября спутник Земли будет находиться на наибольшей высоте над горизонтом, сообщает РИА Новости.