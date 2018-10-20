Трамп заявил, что выводит США из «ракетного договора» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен инициировать выход из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает Associated Press.

«Срочно: Трамп заявил, что выводит США из Договора о ядерных вооружениях средней дальности с Россией, утверждая, что Москва нарушает его», - говорится в сообщении.

Ранее в газете New York Times появилось сообщение о том, что Белый дом якобы готовится объявить России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Предполагается, что Москве об этом сообщит советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который посетит РФ на следующей неделе.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году. Тогда под сокращение попал целый класс ракетного оружия. В последние годы США и Россия взаимно обвиняют друг друга в нарушении договора.