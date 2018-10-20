В Подмосковье грузовик обрушил пешеходный переход на шоссе

В Московской области грузовик Scania снес наземный переход на 85-м километре Горьковского шоссе. Авария произошла в субботу вечером, 20 октября, сообщили «Звезде» в пресс-службе МВД по Подмосковью.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в обоих направлениях. Автомобилистам советуют объезжать этот участок через трассу А108. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на месте ДТП образовалась огромная пробка.

Выясняются причины дорожной аварии, пострадал ли кто-нибудь в результате происшествия - не известно. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, привлечены четыре единицы техники и 21 человек.