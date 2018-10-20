Опубликовано письмо Кокорина из СИЗО

Поклонники пишут письма находящимся в СИЗО футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и получают ответы на них. Одно из таких писем было опубликовано изданием Sports.ru.

Автором послания стал блогер по имени Кирилл. Он написал Мамаеву и Кокорину письма со словами поддержки. Ко второму письму блогер приложил фотографию, которая была сделана в период игры Кокорина за московский клуб «Динамо».

«Кирилл, добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за Динамо всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть, спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо», - написал футболист.

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве и побоях. Вместе с компанией они за один день устроили ряд дебошей в Москве, избив сперва водителя телеведущей Первого канала, а после чиновника из Минпромторга. Суд постановил арестовать футболистов на два месяца, сейчас они находятся в «Бутырке».