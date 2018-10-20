Туристы из РФ сорвались с обрыва и разбились о камни на Кипре

Семейная пара из России погибла на арендованном автомобиле при падении с обрыва на Кипре. Трагедия произошла в субботу, 20 октября.

Автомобиль, в котором находились супруги, рухнул с 30-метровой высоты на скалистое побережье на мысе Акамас. Тела туристов были доставлены в больницу города Пафос, где медики констатировали смерть.

Мужчине было 58 лет, женщине – 48, пара приехала на Кипр 10 октября и планировала вернуться в Россию 24 октября, сообщает Cyprus Mail.