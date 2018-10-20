Рыба мечты: в Польше выловили 100-килограммового сома

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский поймал сома рекордного размера.

Фотографии своего трофея мужчина разместил в соцсетях, пояснив, что вес рыбы составляет более 100 килограмм, а длина 260 сантиметров. По словам Нововейского, он довольно долго боролся с огромным сомом с помощью профессионального рыбацкого снаряжения.

Это самый большой сом, который когда-либо был выловлен в Польше. Рыба обитала в Рыбницком заливе на юге страны.

По предположению рыбака, теплая вода от находящейся недалеко электростанции способствует росту больших рыб.