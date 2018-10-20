После взрывов на складе боеприпасов на Украине уцелело 5% из 69 тысяч тонн

На Украине из-за взрыва и пожара на военных складах в Ичне, в Черниговской области, было уничтожено 95% всего хранившегося вооружения. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сообщил министр обороны страны Степан Полторак.

Он подчеркнул, что всего на складах хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. Из них 43 тысячи предназначались для применения ВСУ. Все остальное – элементы боеприпасов и комплектующие, а также непригодные для вооружения снаряды.

Полторак добавил, что всего арсенал вмещает в себя порядка 127 тысяч тонн вооружения.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области возле населенного пункта Ичня произошел взрыв на военном складе.

Из опасной зоны были эвакуированы более десяти тысяч человек. Огонь вызвал детонацию боеприпасов и их разброс в радиусе 16 километров.

Одной из предполагаемых причин случившегося была названа диверсия.