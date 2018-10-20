Звезда «Игры престолов» намекнул на гибель своего героя

Исполнитель одной из главных ролей сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж намекнул, что в последнем сезоне фэнтези-эпопеи его героя могут убить.

«Что бы там ни былo, смерть была бы для него отличным финалом», - заявил Динклейдж в интервью изданию Vulture.

Он добавил, что история его персонажа «получила очень хороший конец».

Кроме того, Динклейдж также поведал, что на последний съемочный день собрались все люди, которые трудились над созданием сериала, в том числе и те, кто более не работают на площадке. Это, по словам актера, было «красиво», но «печально».

Ранее был опубликован тизер последнего сезона «Игры престолов».

Заключительный сезон сериала выйдет в 2019 году.