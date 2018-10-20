В Сети появились страшные кадры с места аварии, в которой погибла украинская юмористка

В Сети появилось видео с места ДТП под Киевом, в которой погибла артистка юмористического шоу Марина Поплавская.

На кадрах виден искореженный автобус и работающие на месте аварии сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее стало известно, что автобус с актерами юмористического шоу столкнулся с грузовиком под Киевом. Поплавская, находившееся на переднем сиденье, после удара скончалась. При аварии также пострадали четверо участников коллектива, их состояние оценивается, как тяжелое.