В Алеппо и Латакии зафиксированы нарушения режима прекращения огня
В Сирии продолжается работа по урегулированию конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-лейтенант Владимир Савченко, обстрелы были зафиксированы в населенном пункте Ройс-Услейман провинции Латакия и западных окраин Алеппо.
Российский Центр по примирению в очередной раз призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.
Всего с начала процесса урегулирования конфликта Центром было проведено 1969 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3079,6 тонны.