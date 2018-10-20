В Алеппо и Латакии зафиксированы нарушения режима прекращения огня

В Сирии продолжается работа по урегулированию конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-лейтенант Владимир Савченко, обстрелы были зафиксированы в населенном пункте Ройс-Услейман провинции Латакия и западных окраин Алеппо.

Российский Центр по примирению в очередной раз призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Всего с начала процесса урегулирования конфликта Центром было проведено 1969 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3079,6 тонны.