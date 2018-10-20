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«Не промах»: в США оценили боеспособность модернизированных истребителей РФ

Александра Арсентьева
21:43 20.10.2018
В публикации NI сказано, что истребители Су-27 первых вариантов в ряде характеристик уступают более современным самолетам.
«Не промах»: в США оценили боеспособность модернизированных истребителей РФ
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Американское издание National Interest заявило, что модернизированные версии российских истребителей Су-27 и Су-30 обладают сравнимыми возможностями с более современным Су-35С.

В статье говорится, что Су-27 первых вариантов в ряде характеристик уступают более современным самолетам. Кроме того, они хуже приспособлены для уничтожения наземных целей. В свою очередь, модернизированный вариант Су-27СМ имеет более совершенное вооружение, в частности бомбы с лазерным наведением, ракеты Х-29 и Р-77, это делает его по-настоящему многофункциональным самолетом.

Истребитель Су-27СМ3 стал результатом комплексной модернизации. На нем был установлен радар «Ирбис-Е», который используется в том числе на Су-35С, а также новые мощные двигатели большей, обеспечивающие прирост дальности полета. Самолет также имеет дополнительные узлы подвески вооружения и усиленный планер, который может выдерживать большие нагрузки. Как отмечает автор материала, усовершенствовано и оборудование кабины пилота.

Двухместные самолеты Су-30 улучшены похожим образом. У них нет радара «Ирбис-Е», и это сокращает возможности по отслеживанию целей на большой дистанции, но они оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, и это делает данные истребители еще более маневренными.

Издание NI отмечает, что вне всякого сомнения Су-35С обладает более выдающимися характеристиками из всех трех самолетов.

«Менее современные российские истребители в модернизированном варианте тоже "не промах" и имеют свои преимущества», - отмечает американское издание.

Так, стоимость у Су-27СМ3 значительно меньше, чем Су-35 и при этом обладает почти такими же возможностями для поражения целей на дальних дистанциях. Как заявляет автор публикации, самолет Су-30 потенциально лучше подходит для того, чтобы атаковать наземные цели, учитывая наличие второго члена экипажа.

Издание заключает, что значительную долю парка российских истребителей все еще составляют менее современные варианты данных самолетов, но, очевидно, они в дальнейшем также будут модернизированы или заменяться на новейшие истребители Су-57.  

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