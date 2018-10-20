Вечный двигатель на свиной тяге: ритуальный бег поросят озадачил Сеть

В Сети набирает популярность видео, на кадрах, которого запечатлено, как возле свиноматки бегают поросята. Животные бегают строго по кругу и словно по щелчку меняют направление.

Автор видео обратился к комментаторам с просьбой объяснить, что происходит на ролике.

Креативные пользователи нашли в схожесть данного странного действа с технической остановкой машины во время гонки и предложили озаглавить данное видео, как «Барбекю пит-стоп».

Кто-то из комментаторов посчитал, что животные похожи на знаменитостей и прокомментировал ролик как «Обычные выходные в семействе Кардашьян».