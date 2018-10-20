В Москву доставят еще двоих пострадавших в керченской трагедии

Бригада специалистов из Москвы прибыла в Крым с целью проконсультировать и определить дальнейшую тактику лечения пострадавших в результате атаки на Керченский политехнический колледж. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

Отмечается, что в ходе диагностики было принято решение о транспортировке двух раненых в Москву для дальнейшей терапии.

В настоящий момент медики решают вопрос о тактике лечения для еще одного пациента, который находится в Республиканской клинической больнице им. Н.А.Семашко.

Ранее сообщалось, что пострадавших при нападении в Керчи в крайне тяжелом состоянии доставили в Москву. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Еще двое раненных в результате трагедии, ранее отказавшихся от госпитализации, обратились за медицинской помощью к врачам.

Напомним, в результате атаки 18-летнего студента политехнического колледжа на учебное учреждение погиб 21 человек, еще около 50 пострадали.