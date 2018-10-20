Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина

В пятницу 19 октября в соцсетях опубликовали фотографию, на которой бригада скорой медицинской помощи со всем необходимым оборудованием вбегает в мавзолей Ленина.

Снимок сразу же стал вирусным, пользователи Сети активно обсуждали, кому могла потребоваться помощь. Некоторые иронично подмечали, что, возможно, врачей вызвал сам Ленин.

В действительности, как передает телеканал «360», одному из посетителей в составе экскурсионной группы резко стало плохо. После чего на место были вызваны врачи.

Что именно произошло с туристом, не уточняется.