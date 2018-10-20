Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Пользователи Сети активно обсуждают фотографию, на которой видно, как бригада врачей вбегает в мавзолей Ленина.
Фото: vyacheslaffffff, Instagram
В пятницу 19 октября в соцсетях опубликовали фотографию, на которой бригада скорой медицинской помощи со всем необходимым оборудованием вбегает в мавзолей Ленина.
Снимок сразу же стал вирусным, пользователи Сети активно обсуждали, кому могла потребоваться помощь. Некоторые иронично подмечали, что, возможно, врачей вызвал сам Ленин.
Ленин жив? pic.twitter.com/fjGzWvlarC— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 20 октября 2018 г.
Готовтесь буржуи, Ленин проснулся! pic.twitter.com/Y8W77PPIzR— Панда-на-Миротворце (@TolyaKurlaev) 19 октября 2018 г.
В действительности, как передает телеканал «360», одному из посетителей в составе экскурсионной группы резко стало плохо. После чего на место были вызваны врачи.
Что именно произошло с туристом, не уточняется.