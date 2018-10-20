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РПЦ: патриарх Варфоломей войдет в историю как человек, расколовший Православную церковь

Александра Арсентьева
20:13 20.10.2018
Митрополит Иларион заявил, что Константинопольскому патриарху за содеяное «придется держать ответ еще здесь, на земле».
Фото: Altan Gocher, Globallookpress

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей войдет в историю как человек, который расколол Православную церковь.

«Легитимизация раскола, которая произошла сейчас на Украине, - это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на Страшном суде», - сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит Иларион также отметил, что Константинопольскому патриарху за содеяное «придется держать ответ еще здесь, на земле». Он подчеркнул, что патриарх Варфоломей мог, если бы захотел, войти в историю как объединитель Православной Церкви.

Архипастырь напомнил, что патриарх Варфоломей провел Критский собор.

«Да, не все Церкви приехали на этот Собор. Но если бы он действовал грамотно, если бы заботился об интересах Поместных церквей, то, во-первых, этого бы не случилось - Церкви бы участвовали в Соборе. А, во-вторых, даже те, которые не прибыли, могли бы позже согласиться с соборными решениями», - заявил митрополит Иларион.

Так, по словам архипастыря, патриарх Варфоломей способствовал бы единству Поместных церквей. Митрополит выразил сожаление, что этого не произошло.

«Теперь он войдет в историю как человек, который расколол Православную церковь», - заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

По церковным канонам патриарх Константинопольский, признав раскольников, сам присоединился к расколу, отметил Иларион. Те решения, которые принимает патриарх Варфоломей, РПЦ не признает.

«Мы никак не можем признать право, которое он себе незаконно присвоил», - отметил митрополит Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей добавил, что среди этих прав числится: право самостоятельно принимать апелляции от Поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию Православных церквей, «разбойничать, создавать свои структуры без ведома церквей», а также аннулировать документы, которые были приняты более 300 лет назад.

Напомним, на заседании Синода Константинопольский патриархат сообщил, что приступает к процессу предоставления украинской церкви автокефалии. Было решено отменить решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также восстановить ставропигию в Киеве.

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