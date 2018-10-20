СМИ: керченский стрелок готовил нападение около года

18-летний студент, устроивший атаку на Керченский политехнический колледж, начал планировать преступление приблизительно год назад.

Впервые Владислав Росляков задумался о нападении на учебное учреждение в январе 2017 года. Как сообщает РИА Новости, студент не имел помощников и всю атаку продумал самостоятельно.

«Непойманных стрелков нет», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверяют возможное место тренировок напавшего на колледж студента.

Напомним, Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще 50 пострадали.