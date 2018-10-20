Главному инженеру завода пиротехники предъявили обвинения после взрыва на предприятии

В Ленинградской области по уголовному делу о взрыве на заводе пиротехники «Авангард» главному инженеру предприятия было предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что он нарушил технологию и меры безопасности на объекте. Руководитель допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса нетрудоустроенных на заводе лиц, не имеющих соответствующей квалификации.

В результате взрыва четыре человека погибли, еще шесть пострадали.

В настоящий момент решает вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Расследование на месте инцидента продолжается. Назначен ряд судебных экспертиз.