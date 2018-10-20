Полиция проверяет возможное место тренировок керченского стрелка

Сотрудники полиции обследуют территорию вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший нападение на политехнический колледж, предположительно, тренировался взрывать.

Как сообщает РИА Новости, поле находится недалеко от дома Рослякова. По периметру выставили оцепление, территорию исследует квадрокоптер. Предполагается, что на этом поле Росляков учился взрывать самодельные устройства, а также на этом месте сжег религиозную литературу, свой телефон и компьютер.

«Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И все время что-то грохочет — может, мост строят, может, петарды взрывает кто-то», - рассказали агентству местные жители.

Напомним, 17 октября Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже, после чего покончил с собой. По последней информации, погиб 21 человек - пять работников образовательного учреждения и 16 студентов. В результате жестокого нападения пострадали свыше 50 человек, 45 в настоящее время находятся в больницах.

Месяц назад стрелок прошел все медицинские комиссии, в том числе осмотр у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого в Симферополе он обучался обращению с оружием в центре подготовки. Он был уверенным, спокойным и хорошо сдал экзамен.