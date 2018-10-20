Страшная авария с грузовиком в Ставрополье попала на видео
Происшествие случилось на трассе КМВ, между Минеральными Водами и Курсавкой.
Видео: Сайт Ставрополя, Youtube
В Ставрополье, на автомобильной трассе КМВ между Минеральными Водами и Курсавкой произошла страшная авария с участием грузовика. Видео с места события очевидец выложил в соцсети.
В результате ДТП значительно пострадал грузовик: его передняя часть полностью разрушена. Остается неизвестным, кто был вторым участником аварии.
Точной информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, водитель большегруза выжил.
На месте работают медики, спасатели и полиция.