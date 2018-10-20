В ЛНР пригрозили сбивать военные самолеты Киева

Народная милиция ЛНР имеет право уничтожать украинскую авиацию, которая будет зафиксирована в 30-километровой зоне от линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы всегда готовы воспользоваться своим правом для защиты мирных жителей республики», - заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Он добавил, что использование боевой авиации будет грубейшим нарушением договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

Марочко выразил надежду, что у Киева хватит благоразумия не использовать авиацию в зоне конфликта и отметил, что противном случае «жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы».

По мнению представителя Народной милиции ЛНР, демонстрация авиации ВСУ в Донбассе - это, скорее всего, очередной пиар-ход и способ поднять дух силовиков, потому что украинское командование представляет возможные риски и возможности Народной милиции.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что районе Операции объединенных сил проводятся учебные полеты истребителей ВСУ.

Также Марочко сообщил, что к линии соприкосновения силовики подвозят тяжелое вооружение, несмотря на то что Минскими соглашениями предусматривается его отвод. Он также пояснил, что в настоящее время на подконтрольных Киеву территориях в Луганской области ведутся ротационные мероприятия.

По словам представителя Народной милиции, каждое подразделение, которое прибывает в зону конфликта, невзирая на запрет использования вооружения калибра более 100 миллиметров, везет с собой свое штатное вооружение и технику. Он отметил, что 19 октября в район села Трехизбенка доставили до тридцати человек личного состава и три единицы БМП-1.