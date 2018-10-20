Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В ЛНР пригрозили сбивать военные самолеты Киева

Александра Арсентьева
18:34 20.10.2018
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что районе Операции объединенных сил проводятся учебные полеты истребителей ВСУ.
В ЛНР пригрозили сбивать военные самолеты Киева
Фото: Минобороны Украины

Народная милиция ЛНР имеет право уничтожать украинскую авиацию, которая будет зафиксирована в 30-километровой зоне от линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы всегда готовы воспользоваться своим правом для защиты мирных жителей республики», - заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Он добавил, что использование боевой авиации будет грубейшим нарушением договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

Марочко выразил надежду, что у Киева хватит благоразумия не использовать авиацию в зоне конфликта и отметил, что противном случае «жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы».

По мнению представителя Народной милиции ЛНР, демонстрация авиации ВСУ в Донбассе - это, скорее всего, очередной пиар-ход и способ поднять дух силовиков, потому что украинское командование представляет возможные риски и возможности Народной милиции.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что районе Операции объединенных сил проводятся учебные полеты истребителей ВСУ.

Также Марочко сообщил, что к линии соприкосновения силовики подвозят тяжелое вооружение, несмотря на то что Минскими соглашениями предусматривается его отвод. Он также пояснил, что в настоящее время на подконтрольных Киеву территориях в Луганской области ведутся ротационные мероприятия.

По словам представителя Народной милиции, каждое подразделение, которое прибывает в зону конфликта, невзирая на запрет использования вооружения калибра более 100 миллиметров, везет с собой свое штатное вооружение и технику. Он отметил, что 19 октября в район села Трехизбенка доставили до тридцати человек личного состава и три единицы БМП-1.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.10.2018, 16:35
Непризнанный Киевский патриархат добавил к титулу предстоятеля Киево-Печерскую лавру
Дата20.10.2018, 17:15
Шойгу рассказал об угрозе возвращения в АТР боевиков из Сирии
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
18:34 В стране и мире
В ЛНР пригрозили сбивать военные самолеты Киева
11:40 В стране и мире
ОБСЕ: войну в Донбассе можно остановить за час
17:38 В стране и мире
мнение
ВСУ уличили в использовании террористических технологий в Донбассе
04:57 В стране и мире
В ДНР и ЛНР одобрили уход боевиков Яроша из Донбасса
03:00 В стране и мире
Видео
Пойманный в ЛНР украинский пособник ИГИЛ* рассказал о переправке террористов в РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:51 В стране и мире
Видео
Страшная авария с грузовиком в Ставрополье попала на видео
18:20 В стране и мире
Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу в России
17:50 В стране и мире
Видео
Сирия потребовала от ООН расследовать удар коалиции США по мирным жителям
17:38 В стране и мире
Видео
РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником
16:23 В стране и мире
Видео
Гимнастка разбилась во время выступления в цирке в Новокузнецке: видео
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Рыбин и Сенчукова признались, что больны раком
Видео
Родители керченского стрелка не стали обращаться за его телом
Видео
Стали известны обстоятельства гибели украинской актрисы Марины Поплавской
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.