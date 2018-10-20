Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу в России

Новые правила восстановления водительских прав вступают в силу с 20 октября.

Отныне для возвращения документа автомобилистам сперва нужно будет оплатить все имеющиеся штрафы, а также пересдать экзамен за знания ПДД.

Кроме того, как отмечается в официальном постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации, водители, которые лишились прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в обязательном порядке должны пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Восстановление удостоверения теперь возможно в каждом отделении Госавтоинспекции. Заявление не процедуру необходимо подать как минимум за 30 дней до окончания срока лишения прав.