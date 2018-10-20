Сирия потребовала от ООН расследовать удар коалиции США по мирным жителям

МИД Сирии обвинил западные страны во главе с США в нарушении международного права по факту гибели мирных жителей в результате авиаудара. Соответствующее письмо с жалобой ведомство уже направило в ООН.

«Совершенное коалицией преступление вновь доказывает пренебрежение ее стран по отношению к международному праву и отсутствие у этих стран каких-либо моральных ценностей», - цитирует его содержание агентство SANA.

Отмечается, что, несмотря на свои действия, западные страны продолжают «поучать других о необходимости ценить жизни мирных жителей и права человека», когда им это надо.

В сообщении подчеркивается, что США вовсе не преследуют цель ликвидировать боевиков, воюющих на территории Сирии. Как заявили в МИД страны, Штаты, наоборот, стараются убить как можно больше мирных жителей.