РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником

Русская православная церковь, основываясь на церковные каноны, признала раскольником Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны», - сказал Иларион.

Он отметил, что для РПЦ Константинопольский патриарх является раскольником.

Напомним, на заседании Синода Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления церкви Украины автокефалии. Им было отменено решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также заявил о восстановлении в Киеве ставропигии.

Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. В ответ на это 15 октября Синод РПЦ принял решение о невозможности евхаристического общения с Константинополем.