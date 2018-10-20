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РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником

Александра Арсентьева
17:38 20.10.2018
Митрополит Иларион заявил, что тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он присоединился к расколу.
РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником
Фото: Grigoris Siamidis, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Русская православная церковь, основываясь на церковные каноны, признала раскольником Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны», - сказал Иларион.

Он отметил, что для РПЦ Константинопольский патриарх является раскольником.

Напомним, на заседании Синода Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления церкви Украины автокефалии. Им было отменено решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также заявил о восстановлении в Киеве ставропигии.

Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. В ответ на это 15 октября Синод РПЦ принял решение о невозможности евхаристического общения с Константинополем.

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