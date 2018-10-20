Рыбин и Сенчукова признались, что больны раком

Супружеская пара Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, что уже на протяжении нескольких лет ведут борьбу с раком.

«Мы не хотели признаваться, но потом решили, что может быть наш пример кому-то поможет», - сказала Сенчукова в эфире НТВ.

Рыбин сообщил, что сначала базально-клеточный рак кожи диагностировали у Сенчуковой: четыре года назад у нее появились на ноге странные пятна.

Медики после осмотра посоветовали ей новообразование обработать мазью. Через полтора года у Рыбина появилось на лице такое же пятно. Исполнитель обратился к косметологу, который посоветовал удалить новообразование при помощи лазера. Но после проделанной процедуры пятна вновь появлялись.

Тогда они вместе решили пройти обследования, которое выявило у обоих супругов рак кожи. Рыбин и Сенчукова впоследствии прошли курс лечения. Муж и жена прошли 13 сеансов лучевой терапии и ждут результатов лечения.