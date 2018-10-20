Непризнанный Киевский патриархат добавил к титулу предстоятеля Киево-Печерскую лавру

Непризнанный Киевский патриархат после принятых Константинополем изменений и предоставлении украинским раскольникам автокефалии изменил правила титулования своего предстоятеля.

Как следует из сообщения пресс-службы, отныне полная форму титула звучит как «святейший и блаженнейший архиепископ и митрополит Киева - матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит».

Стоит отметить, что Свято-Успенская Почаевская лавра и нижняя часть Киево-Печерской лавры находится в ведении канонического Московского патриархата УПЦ, а верхняя - в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Помимо этого, Киевский патриархат призвал всех верующих «поддержать процесс объединения украинского православия».

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию.

Ранее Петр Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением страны вступить в НАТО, стать частью Евросоюза, а также ввести безвизовый режим со странами-участницами ЕС.