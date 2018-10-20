Гимнастка разбилась во время выступления в цирке в Новокузнецке: видео

В Новокузнецке о время выступления на международном фестивале «Под сводом старого шатра» упала 19-летняя гимнастка. Она рухнула на арену во время выполнения трюков на высоте с использованием полотна.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как на полотнах развязывается узел, и гимнастка падает с высоты почти пять метров. На помощь девушке тут же кинулись сотрудники цирка.

Как сообщает издание Новокузнецк.ru, ссылаясь на источник в медицинских кругах, девушка находится в состоянии средней степени тяжести. По предварительной версии, у нее перелом позвоночника.