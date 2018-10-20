Недостроенную Ховринскую больницу в Москве начнут сносить в ноябре

В течение месяца в Москве начнется снос недостроенной Ховринской больницы. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

«В начале ноября начнутся работы по сносу», - заверил он.

По словам заместителя мэра, десять компаний подали заявки на электронный аукцион, чтобы провести демонтаж больницы. Его результаты станут известны к началу следующей недели.

Предполагается, что на месте здания будет построено порядка 200 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.

Ховринская больница находится на севере столицы и является одним из крупнейших недостроев объектов. Работы по ее возведению начались в 1980 году, однако спустя время были прекращены. На настоящий момент заброшенный госпиталь пользуется популярностью у промышленных альпинистов, сталкеров и некоторых туристов.