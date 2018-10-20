Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом в Гатчине

В Ленинградкой области задержали главного инженера завода пиротехники «Авангард», где накануне произошел мощный взрыв, в результате которого четыре человека погибли.

По данным следователей, руководитель допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса нетрудоустроенных на заводе лиц, не имеющих соответствующей квалификации. ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности и правил технологии изготовления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, взрыв произошел в пятницу 19 октября. Он разрушил здание завода «Авангард», также пострадали близлежащие дома, дорогу завалило камнями.