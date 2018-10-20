В Google Maps прикрепили на запрос «Грузия» порноролик

При вводе слова «Грузия» при поисковой выдаче в сервисе Google Maps в рубрике с фото и видео появляется порноролик. Каким образом он появилось в данном сервисе - неизвестно, вероятно произошел какой-то сбой.

Если в Google Maps вводить название других государств, то появляются медиафайлы с изображением достопримечательностей и видов природы указанных стран. Порноролик замечен только при вводе поискового запроса «Грузия».

Google Maps - набор приложений, представляющий собой карту и снимки со спутника планеты Земля.