В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в керченской трагедии

В больницах остаются 45 человек, которые пострадали при трагедии в Керчи, 25 из них - дети. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в настоящее время находятся три пациента, их состояние врачи оценивают как крайней степени тяжести. Еще десять пострадавших при атаке на учебноезаведение сейчас в тяжелом состоянии, 32 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу, после чего покончил с собой в политехническом колледже в Керчи.

По последней информации, жертвами нападения стал 21 человек: 16 студентов и пять работников учебного заведения. При нападении пострадали свыше 50 человек. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В июле этого года Росляков проходил обучение для получения лицензии на покупку оружия. Им был представлен пакет документов, включая справки от врачей, в том числе заключение психиатра.