Родители керченского стрелка не стали обращаться за его телом

Место и время похорон студента политехнического колледжа, устроившего атаку на учебное заведение, остается неизвестным. По словам заместителя мэра Керчи Дилявера Мельгазиева, никто из родственников 18-летнего Владислава Рослякова до сих пор не пришел за телом погибшего.

«За его телом не обращались», - цитирует РИА Новости слова замглавы администрации города.

Ранее сообщалось, что Рослякова могут похоронить отдельно от тех, кто погиб от его руки, в секторе для безродных. Однако позже эту информацию опроверг мэр Керчи.

Стрелка похоронят после проведения всех необходимых расследований и экспертиз.

Напомним, Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще 50 пострадали.