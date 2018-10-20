В Татарстане на площади 4 тыс. кв. метров загорелась свалка

В Нижнекамском районе Татарстана горит несанкционированная свалка бытовых отходов. Жители близлежащего населенного пункта Прости пожаловались на возгорание еще вчера, 19 октября. По прибытию на место оперативной группы МЧС было установлено, что огнем охвачена территория в полторы тысячи квадратных метров.

Из-за сложной погодной обстановки и характера возгорания пожар не удается потушить до сих пор, при этом его территория увеличилась более чем в два раза.

«По состоянию на 7.00 по Москве площадь возгорания составляет 4200 кв. м. Сложность тушения - большая горючая нагрузка (отходы резино-технических изделий глубиной до 30 метров), осадки в виде дождя, ветер», - цитирует «Интерфакс» сообщение МЧС по региону.

Масштабное возгорание тушат, путем засыпания свалки грунтом. Для этого завезено 2024 кубических метра земли.

В ликвидации пожара принимают участие 55 человек и 37 единиц техники. Угрозы ближайшему населенному пункту, селу Прости, находящемуся в двух километрах от свалки, нет.