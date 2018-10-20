Стали известны обстоятельства гибели украинской актрисы Марины Поплавской

Обстоятельства крупного ДТП в Киевской области, унесшего сегодня жизнь украинской актрисы и телеведущей Марины Поплавской, сложились так, что у звезды программы «Дизель шоу» просто не оставалось шансов выжить. Подробности трагедии рассказал руководитель проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

По его словам, актеры юмористического шоу ехали в автобусе «Неоплан», который столкнулся с грузовиком. Марина Поплавская сидела в автобусе на переднем сиденье. Удар был настолько сильным, что актрису буквально разорвало на части.

Несколько других пассажиров, а также водитель автобуса доставлены в больницу. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое. При этом точное количество человек, получивших травмы, не называется.

На странице «Дизель шоу» в Facebook ранее cообщалось о том, что жизни актеров Яны Глущенко и Егора Крутологова, госпитализированных в результате ДТП, ничто не угрожает.