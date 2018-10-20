На Украине освободили убийцу из-за нехватки мест в тюрьме

На Украине отпустили преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего, в связи с отсутствием свободных мест в колонии Луцка.

Как написал замгенпрокурора Украины Евгений Енин в Facebook, в учреждении исполнения наказаний для преступника не хватило свободного места.

«Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, чей приговор вступил в законную силу, спокойно разгуливает по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам», - возмутился он.

Чиновник отметил, что родственники погибшего подростка встретили его убийцу прямо на улице и обратились в полицию за разъяснениями. Тогда им рассказали о причинах нахождения злоумышленника на свободе.

Однако в настоящее время для преступника уже нашли место в Торецкой исправительной колонии под Херсоном. Кроме того, было возбуждено служебное расследование в отношении ответственных за случившееся правоохранителей.